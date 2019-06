CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Dopo aver definito l'arrivo di Adrien Rabiot, ora la Juventus può concentrare tutte le forze su Matthijs de Ligt: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', da domani ogni momento è buono per il blitz ad Amsterdam di Raiola e Paratici.

La strada è tracciata, i rapporti con l'Ajax sono buoni e questo è un punto importante per chiudere la trattativa. L'accordo tra De Ligt e la dirigenza bianconera è stato trovato su una base di 12 milioni: ingaggio composto da 7,5-8 milioni più bonus per toccare il livello richiesto dall'entourage del giocatore. Decisivo per l'accordo è stato l’inserimento nel contratto di una clausola rescissoria da 150 milioni, destinata a crescere nei prossimi anni.