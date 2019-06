LECCE BENZAR / Il Lecce è una della società più attive in questo inizio di calciomercato: il club pugliese sta cercando di costruire una squadra in grado di poter ambire alla salvezza. Tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui. Così Liverani in difesa potrà contare anche sul romeno Benzar, come annunciato dal club giallorosso con un comunicato dove si legge: "L'U.S.

Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest. Il difensore romeno classe '92 si è legato al club giallorosso con un vincolo di tre anni. Campione di Romania con il F.C. Viitorul nel 2017 vanta 15 presenze con la nazionale maggiore della Romania dopo tutta la trafila nelle giovanili della “tricolorii”. Ha all’attivo anche 11 presenze in Europa League e 2 nella fase qualificazione della Champions League".