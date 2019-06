p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Dopo aver sistemato i conti con le plusvalenze , ora l'Inter è pronta a schierare in campo i carichi da novanta: come riportato dal 'Corriere dello Sport', da domani partirà l'assalto decisivo a, con l'intenzione di regalare ad Antonioil centravanti belga prima del raduno di domenica . Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

L'Inter al momento non può ancora permettersi un investimento da 70 milioni in cash, quindi si dovrà trovare la giusta formula con il Manchester United per Lukaku che sui social già veste il nerazzurro. Per ora Marotta e Ausilio hanno ipotizzato un prestito (biennale) da una decina di milioni e un riscatto obbligatorio a 60 milioni nel 2021.