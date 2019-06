JUVENTUS KHEDIRA / Non solo acquisti: Rabiot è ormai un calciatore della Juventus, Pogba un altro degli obiettivi principali, ma la società bianconera lavorerà anche in uscita. Nei piani di Sarri non avrebbero spazio a centrocampo Matuidi e Khedira, i due principali indiziati alla voce addio.

Se il francese è in scadenza nel 2020 e ha corteggiatori in Francia, per il tedesco il legame con il club italiano dura un anno in più (2021): nel suo futuro potrebbe esserci la MLS, visto che il calciatore non ha mai nascosto la voglia di affrontare un'esperienza in America, ma attenzione anche al ritorno ine alla corte del. Per l'addio dell'exspunta anche una soluzione a sorpresa: come si legge su 'TuttoSport', infatti, l'agente potrebbe strappare il sì della Juventus alla risoluzione del contratto, in modo da poter trovare con maggior semplicità una nuova squadra.