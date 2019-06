p>CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / In attesa di capire come finirà la telenovela con il Cagliari per Barella, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' lpotrebbe riaprire i contatti con ilper cercare di portare a Milano Ivan Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il centrocampista blaugrana potrebbe trovare meno spazio nella prossima stagione nell'undici titolare di Valverde, complice anche l'arrivo di De Jong dall'Ajax. La dirigenza nerazzurra si era già informata negli scorsi mesi ma Rakitic aveva poi dichiarato di voler restare in blaugrana. Adesso il suo futuro è di nuovo in bilico, tanto è vero che pure il Manchester United pensa al croato.