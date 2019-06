SAMPDORIA FERRERO PALERMO / Massimo Ferrero vuole il Palermo e non lo nasconde parlando a 'Il Giornale di Sicilia' e rivelando i suoi piani futuri: "Sto cercando di vendere la Sampdoria - le parole dell'attuale patron della Sampdoria -, lì più di quello che ho fatto non si può. Sono però un uomo del fare e non del dire.

Tentare il colpo? Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei 5 anni alla Samp, il Palermo è in una botte di ferro". Il numero uno blucerchiato spiega anche che non ci saranno problemi nel caso in cui non riesca a cedere in tempo il club ligure: "Se al momento del bando non avrò ancora venduto non ci sarà alcun problema; da mesi sono in contatto cone c'è un rapporto ottimo con lui, da tempo parliamo del Palermo".