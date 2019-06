CALCIOMERCATO MILAN / Dopo l'esclusione dall'Europa League, il Milan ora può concentrare tutte le forze sul mercato. Dopo aver definito l'arrivo di Krunic e trovato l'accordo con il Real Madrid per l'approdo in rossonero di Hernandez, ora Maldini è chiamato anche a concentrarsi sul fronte delle cessioni. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ci sono però 3 giocatori intoccabili che costituiscono la spina dorsale del nuovo Milan di Marco Giampaolo.

Il primo è capitan: sul difensore ci sono state incertezze fino a qualche settimana perché è il giocatore con la miglior plusvalenza potenziale da registrare, anche più diMa l'ex Roma non ne vuole sapere di lasciare Milano, scelta appoggiata fortemente anche dalla società.invece sono due rinforzi freschi, ma sono assolutamente stati sufficienti sei mesi per collocarli negli imprescindibili.

E allora chi sono i possibili rossoneri sacrificabili sul mercato? Donnarumma, Suso e Cutrone i primi: Rodriguez ha mercato, mentre Laxalt e Strinic sono in uscita. Anche Kessie potrebbe essere sacrificato.