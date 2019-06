p>CALCIOMERCATO INTER / Missione quasi compiuta: nella giornata di oggi l'lavorerà per chiudere le ultime cessioni ma la dirigenza nerazzurra è riuscita a raggiungere la cifra richiesta per sistemare il bilancio entro la fine del mese di giugno, grazie alla cessione di alcuni giovani che hanno garantito diverse Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Servivano circa 40 milioni di euro, Marotta e Ausilio ci sono riusciti: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la cessione di Pinamonti al Genoa ha portato nelle casse dei nerazzurri circa 18 milioni di euro, 12 invece li ha versati invecelo Standard Liegi per Vanheusden. Altre due quote da 5 milioni ciascuna sono arrivate da Marco Sala (Sassuolo) e da Andrea Adorante (Parma): il primo è stato inserito nell’affare Sensi, il secondo per l’approdo di Brazao a Milano. Siamo già a quota 40, l'Inter lavora anche altre cessioni: Rizzo al Genoa (2,5), Gavioli (sempre Genoa), Burgio (Atalanta) e Merola (Bologna)