INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Lautaro Martinez sta incantando con l'Argentina in Coppa America. Dopo il battesimo con il Qatar, l'attaccante dell'Inter è stato decisivo con una prodezza anche nel match dei quarti di finale contro il Venezuela.

Per le ultime notizie aggiornate: Clicca Qui Prestazioni e gol che non sono passate inosservate agli occhi delle big d'Europa, tra cui spicca il possibile interesse delcome rivelato nei giorni scorsi da 'InterLive.it'. Il club blaugrana avrebbe infatti messo gli occhi sull'ex talento del Racing Club, sotto contratto fino al 2023 con l'Inter. I catalani - riporta 'Radio La Red' - potrebbero presto fare sul serio per Lautaro, recapitando ai nerazzurri un'offerta di ben 112 milioni di euro. Alla sua prima stagione a Milano, l'argentino ha collezionato 35 presenze complessive realizzando 9 reti.