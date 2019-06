JUVENTUS BONUCCI PSG / Il sempre più probabile trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus potrebbe creare degli scossoni in uscita nel reparto difensivo bianconero. Tutti gli indizi portano a Leonardo Bonucci, nuovamente al centro dei rumors di mercato dopo il discusso passaggio al Milan due anni fa e il successivo - e non meno sorprendente - ritorno a Torino.

Per le ultime notizie aggiornate: Clicca Qui

Stavolta è il PSG a farsi sotto per il Nazionale azzurro, con il nuovo Dt Leonardo che avrebbe già sondato il terreno per il 32enne difensore. Bonucci - riporta 'La Gazzetta Sportiva' - non penserebbe di lasciare i bianconeri e solo un'offerta concreta ed importante dei parigini potrebbe cambiare le carte in tavola. Il numero 19, inoltre, avrebbe ricevuto le necessarie garanzie dal nuovo allenatore Sarri, che in questi giorni - dopo l'incontro con Cristiano Ronaldo - avrebbe avuto dei contatti telefonici con i calciatori più rappresentativi della squadra, tra cui lo stesso Bonucci.