MILAN DONNARUMMA / Il Milan respinge l'assalto per Gianluigi Donnarumma. Due di picche all'offerta del Paris Saint-Germain, con l'ex rossonero Dt Leonardo che aveva messo sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino di Areola. Operazione che non soddisferebbe i rossoneri, che stando a 'Tuttosport' aprirebbero il tavolo delle trattative solo a fronte di una proposta cash di 50 milioni.

Inoltre, il club rossonero in caso di partenza di Donnarumma potrebbe decidere di puntare su Reina e il baby Plizzari tra i pali senza nessun innesto nuovo. Areola, oltre a non rientrare nei piani del 'Diavolo', avrebbe un ingaggio (7 milioni a stagione) fuori portata. Donnarumma resterebbe comunque l'indiziato principale da sacrificare per generare un'importante plusvalenza con uno tra il portiere classe '99, Suso e Cutrone che dovrebbe lasciare Milanello.