JUVENTUS PELLEGRINI VISITE / Luca Pellegrini è pronto per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus. Questa mattina, intorno alle 9.20, l'ormai ex terzino sinistro della Roma è arrivato al 'J Medical' di Torino per sottoporsi alle visite mediche con la società campione d'Italia.

Il laterale classe '99, che arriva in bianconero nell'operazione che ha portato Spinazzola nella Capitale , sarà ufficializzato nelle prossime ore dalla 'Vecchia Signora'. Pellegrini dovrebbe legarsi alla Juve con un contratto quinquennale a poco meno di 1,5 milioni di euro a stagione.