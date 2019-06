INTER ROMA BARELLA PELLEGRINI / E' scontro tra Inter e Roma, con Nicolò Barella l'oggetto del contendere. Nerazzurri e giallorossi in rotta di collisione per il centrocampista classe '97, che ha da tempo ha tempo trovato l'accordo con la società di Suning. Non invece con il Cagliari, a differenza dei capitolini pronti a mettere sul piatto 35 milioni di euro più il cartellino di Defrel per accontentare il patron dei sardi Giulini. Per le ultime notizie aggiornate: Clicca Qui!

L'Inter, di contro, sarebbe pronta ad una contromossa per rispondere alla Roma.

Stando a 'La Gazzetta Sportiva', il sodalizio nerazzurro nel caso in cui sfumare la trattativa per Barella (Marotta sembra deciso a non andare oltre l'offerta di 36 milioni più 4 di bonus) potrebbe rifarsi nei confronti dei giallorossi tentando l'assalto a Lorenzo. Il nazionale azzurro non è un nome nuovo nell'agenda di Ausilio, visto che il Ds interista lo aveva messo nei radar già in tempi non sospetti. Inoltre, Pellegrini sarebbe un profilo molto apprezzato dal nuovo tecnico