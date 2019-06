SAMPDORIA FERNANDEZ FIORENTINA SASSUOLO / Tris di italiane su Alex Fernandez, 26 anni, centrocampista del Cadice: come si legge su 'as.com', ci sono anche Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina sul calciatore legato al club spagnolo da un contratto con clausola da 8 milioni di euro.

Oltre alle italiane, Fernandez piace anche ama la volontà del Cadice è confermare il calciatore, respingendo le offerte che arriveranno. Da valutare quale sarà la decisione del giocatore che al momento non sembrerebbe orientato a cambiare squadra. Classe 1992, Alex Fernandez è stata tra i protagonista nella stagione del Cadice in Liga 2 con 40 presenze e sei gol in campionato.