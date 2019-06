COPA AMERICA URUGUAY PERU SUAREZ / Luis Suarez sbaglia, il Perù festeggia: ancora una sorpresa in Copa America e dopo l'eliminazione della Colombia di James Rodriguez ad opera del Cile, campione in carica, ecco che tocca all'Uruguay fare le valigie e tornare a casa.

Nell'ultimo quarto di finale, la Nazionale di Tabarez viene bloccata sullo 0-0 al 90': ben tre i gol annullati all'Uruguay, con Cavani protagonista in negativo per aver fallito una clamorosa palla gol nel primo tempo. Si arriva così ai calci di rigore ed è proprio dai tiri dal dischetto che la Celeste viene 'tradita' dal suo uomo più rappresentativo: Luisfallisce il primo rigore e il suo errore costa l'eliminazione. I rigoristi del Perù centrano l'en-plein (4-5 il risultato finale) e volano in semifinale dove incontreranno il Cile il 4 luglio; nell'altra semifinale super sfida tra

URUGUAY-PERU' 0-0 (4-5 d.c.r.)