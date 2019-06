CALCIOMERCATO INTER BALE / Il futuro di Gareth Bale è tutto da scrivere: dopo aver anticipato tutti con i colpi Hazard, Jovic, Militao, Mendy e Rodrygo, ora per il Real Madrid arriva il momento delle cessioni.

Quella più importante potrebbe riguardare il gallese che non ha più un ruolo di primo piano nel progetto di Zinedine: nei giorni scorsi si è parlato di una possibile cessione in prestito, con l'interessata (ci sarebbe stato anche un incontro tra i nerazzurri e l'entourage del calciatore). Ma il club italiano non è l'unico ad essere sulle tracce dell'ex: dall'Inghilterra non è passato di moda l'interesse del, pronto a far partire l'assalto una volta perfezionata la cessione di; situazione diversa alche sta valutando la possibilità di acquistare il gallese per 'rimpiazzare'