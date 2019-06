CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Se la Juventus lo ha messo in cima ai suoi desideri, il Real Madrid non è da meno: Paul Pogba è al centro di un duello tra bianconeri e blancos con il Manchester United in veste di arbitro pronto a ricavarne, se cessione dovrà essere, il più possibile.

Dalla Spagna emerge il pressing di Florentino Perez per regalare il suo connazionale a Zinedinedopo il colpo: come si legge su 'donbalon.com', il Real avrebbe offerto 40 milioni di euro più il cartellino di Isco, da tempo seguito dai 'Red Devils', per Pogba. Una proposta che sarebbe stata rispedita al mittente dal club inglese: la cifra del conguaglio non convince lo United che vorrebbe ricavare una cifra superiore ai 150 milioni di euro per cedere il francese. Ecco perché il sì potrebbe arrivare soltanto se da Madrid arrivasse una proposta con conguaglio economico rivisto in maniera sostanziosa verso l'alto: oltre a Isco, il Manchester vorrebbe anche 70 milioni di euro. Distanza ancora importante quindi con la Juventus che non molla la presa.