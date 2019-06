MANCHESTER UNITED RASHFORD / Il Manchester United chiude la porta alle pretendenti di Marcus Rashford: il 21enne attaccante inglese, in scadenza di contratto nel 2020, è pronto a firmare un contratto con ingaggio decisamente ritoccato verso l'alto. Come si legge sul 'Telegraph', infatti, le parti avrebbero trovato un accordo per un rinnovo fino al 2023 con la possibilità che venga inserita anche l'opzione per un ulteriore anno.

Importanti le cifre dell'intesa: al calciatore andrebbe un ingaggio da 250mila sterline a settimana, uno stipendio che toccherebbe i 14 milioni di euro l'anno. Rashford nell'ultima stagione ha disputato 47 partite, totalizzando 13 reti: sulle sue tracce si era mosso anche il Barcellona (prima che il ritorno di Neymar diventasse ipotesi concreta). Ora per l'attaccante la pista più concreta è quella che porta alla conferma a Manchester, con ingaggio rivisto in alto.