FIORENTINA VERETOUT NAPOLI INGLESE / Il Napoli resta attivo sulla pista Veretout: il centrocampista della Fiorentina è uno dei nomi più ambiti in questo calciomercato, seguito oltre dagli azzurri anche da Milan e Roma.

Per battere la concorrenza i partenopei puntano su alcuni giocatori in esubero che ai viola potrebbero interessare: tra questi c'è anche Roberto, attaccante che arriva dal prestito al Parma. Il Napoli valuta il calciatore intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che è molto simile a quella richiesta dalla Fiorentina per l'ex. Proprio per questo, si legge sull'edizione napoletana di 'La Repubblica', il presidente De Laurentiis spera di chiudere l'operazione a breve con uno scambio alla pari. Inglese in Toscana, Veretout a Napoli, senza alcun esborso economico la strategia del patron partenopeo che dovrà trovare però il via libera della società viola.