CALCIOMERCATO GENOA LECCE LAPADULA / Dopo il colpo, ilora è chiamato a cedere qualche attaccante per evitare il sovraffollamento nel reparto offensivo rossoblu: in uscita c'è Gianluca, mai esploso completamente con il Grifone.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il suo futuro potrebbe ancora essere in Serie A: il Lecce, club neopromosso, starebbe infatti valutando la candidatura dell'ex Milan per rafforzare l'attacco. L'ingaggio pesante da 1,5 milioni di euro ostacola al momento la trattativa.