PARMA BALOTELLI / Il Parma prova a convincere Mario Balotelli: il club ducale non ha nascosto l'interesse per l'attaccante, attualmente svincolato dopo l'esperienza di sei mesi al Marsiglia. Corteggiato anche dalla Fiorentina e con la suggestione Brescia di difficle realizzazione, il calciatore spera in un rientro in Serie A dopo due anni di assenza, ma sa che dovrà rivedere al ribasso le sue pretese economiche.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Lo dimostra anche l'offerta che è pronta a partire da Parma: secondo quanto riferisce 'La Gazzetta di Parma', infatti, il club gialloblu avrebbe pronta una proposta da due milioni di euro più bonus, cifra decisamente inferiore a quelle percepite in Francia. Offerta prendere o lasciare perché il Parma non può spingersi oltre con l'ingaggio echiamato a decidere se accettare o attendere qualche proposta più allettante economicamente.