CALCIOMERCATO SAMPDORIA KOWNACKI ANDERSEN / E' fatta per il passaggio a titolo definitivo di Dawid Kownacki dalla Sampdoria al Fortuna Dusseldorf: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la dirigenza blucerchiata incasserà 9 milioni di euro per il passaggio dell'attaccante polacco che era in prestito in Germania dallo scorso gennaio.

Novità importanti anche per quanto riguarda il futuro di Joachim Andersen, con il Lione che ha presentato un'offerta da 30 milioni di euro per il difensore danese classe 1996. Un'offerta che però non sembra aver convinto totalmente la Sampdoria.