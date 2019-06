CALCIOMERCATO SASSUOLO BOATENG / Dopo l'esperienza in prestito al Barcellona, Kevin Prince Boateng è tornato al Sassuolo: il futuro però del ghanese è ancora tutto da stabilire.

Secondo quanto riportato da 'Il Resto del Carlino', la dirigenza neroverde è in attesa di una comunicazione ufficiale del giocatore: l'amministratore delegatoha chiesto infatti a Boateng di comunicare alla dirigenza un'eventuale decisione entro la prossima settimana. Toccherà quindi all'exdecidere se eventualmente rimanere in Emilia o provare una nuova esperienza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI