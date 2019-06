CALCIOMERCATO NAPOLI VERDI / Dopo una sola stagione con la maglia azzurra, Simone Verdi potrebbe già lasciare il Napoli. Arrivato dal Bologna, il classe 1992 ha collezionato solo 24 presenze con i partenopei, trovando la via della rete in sole quattro occasioni.

Numeri che non convicono in pieno la dirigenza partenopea che ora valuta la sua cessione.

Diversi club di A si sono fatti in avanti ma secondo quanto riportato da 'La Repubblica' Verdi avrebbe ricevuto alcune offerte molto interessanti dalla Cina anche se ancora sono sconosciuti i nomi dei club interessati. Il Napoli chiede circa 20 milioni di euro per far partire il proprio giocatore.