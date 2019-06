p>CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / Christianè destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati di questa finestra estiva di mercato: il trequartista danese delè da tempo nel mirino del Real Madrid ma anche ladi Mauriziosarebbe interessata al giocatore degli 'Spurs'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Marca' però c'è un importante retroscena che ha per protagonista proprio Eriksen. Daniel Levy, presidente del Tottenham, avrebbe chiamato il direttore generale dei madrileni, offrendogli il danese, dopo il mancato accordo per il rinnovo. Il giocatore è in scadenza a giugno 2020 con gli Spurs che potrebbero perderlo a 0. Così la valutazione di mercato è scesa da 150 milioni a 70.