TORINO CAIRO BELOTTI IZZO / Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a 'Sky' facendo il punto sul calciomercato sia in entrata che in uscita: "Nel girone di ritorno, quando la squadra era a pieno regime e tutto funzionava bene, siamo arrivati al quarto posto, a un punto dalla Juventus e subito dietro Atalanta e Napoli. E' importante mantenere i calciatori perché, avendo assimilato i dettami di Mazzarri, la squadra può dare ancora di più.

Tenere tutti poi un paio di innesti".

PEREIRA - "Da molto tempo Mazzarri non me ne parla più, adesso abbiamo altri obiettivi"

BONIFAZI-SPAL - "Ci siamo visti, per loro sarebbe una bella cosa far rientrare Bonifazi che ha fatto benissimo con loro ma lo abbiamo controriscattato ad una cifra importante perché crediamo molto in lui. Vediamo, abbiamo fatto tornare Lyanco, un giocatore che è cresciuto moltissimo, con qualità fisiche e tecniche molto importanti".

BELOTTI - "In passato ho detto dei no ed abbiamo fatto bene perché ha fatto una stagione eccellente. Non so il valore, vogliamo tenerlo e lui vuole restare. Abbiamo l'Europa da affrontare dopo l'ultima splendida e sfortunata esperienza. Vogliamo figurare bene con il nostro capitano".

IZZO - "Ha un contratto di quattro anni: ci siamo incontrati con il suo procuratore perché c'erano interessamenti di squadre straniere, ma vogliamo assolutamente che rimanga con noi"