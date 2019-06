CALCIOMERCATO FIORENTINA NAPOLI ROG / Non solo Veretout, Fiorentina e Napoli stanno portando avanti parallelamente la trattativa che potrebbe portare a Firenze Marko Rog.

Secondo quanto riportato da 'Rai Sport', il centrocampista croato, reduce dal prestito al, sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza in A per mettersi in mostra. La dirigenza viola sta cercando di capire gli eventuali margini di trattativa che rimane comunque separata dal discorso legato al futuro di Veretout.