CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Nell'incontro che si è tenuto a Montecarlo tra Mino Raiola e Cristiano Giuntoli non si è parlato soltanto di Manolas: i due hanno discusso anche sul futuro di Lorenzo Insigne con il direttore sportrivo del Napoli che ha dato una sorta di ultimatum per il capitano azzurro.

Ancora due settimane di tempo per portare eventuali offerte per il numero 24 dei partenopei, poi superata metà luglio la società non prenderà più in considerazione la cessione del calciatore. Una situazione legata anche alla trattiva per: il messicano, da tempo corteggiato dal Napoli, potrà sbarcare in maglia azzurra soltanto nel caso in cui Insigne (o un altro big dell'attacco) dovesse partire. Una svolta, in un senso o nell'altro, non potrà comunque tardare: due settimane ancora e poi calerà il sipario e arriverà il verdetto 'dentro o fuori'.