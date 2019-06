CALCIOMERCATO INTER PEPE / L'Inter continua a coltivare il sogno di portare Nicolas Pepé, esterno ivoriano del Lille, in Italia.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', la squadra nerazzurra resta ancora in corsa anche se al momento ilsembra essere ancora in pole.

Pepé è in attesa di un segnale d'apertura da parte del nuovo direttore sportivo Leonardo per volare nella capitale transalpina. Al momento però la trattativa è bloccata perché il Psg è chiamato priva a risolvere il caso Neymar: così l'Inter potrebbe approfittarne e rilanciare.