CALCIOMERCATO MILAN BARCELLONA RODRIGUEZ / In Spagna sono sicuri: Ricardo Rodriguez, terzino svizzero del Milan, è finito nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport', la dirigenza blaugrana è alla ricerca sul mercato di una riserva di Jordi Alba e la scelta potrebbe ricadere proprio sul difensore rossonero.

Il Barca inizialmente era deciso a puntare su un terzino giovane da lanciare e formare in vista del futuro: il candidato ideale era Junior Firpo del Betis ma l'operazione è stata congelata a causa delle alte richieste economiche.

Poi è toccato a Raphaeldel, ma non è stato trovato nessun accordo per il trasferimento.

Oggi il club è alla ricerca di un profilo con esperienza internazionale e non troppio vecchio. Uno dei profili monitorati era quello di Filipe Luis, ma il Barça vuole ringiovanire la squadra e la sua candidatura ha perso quota. Ricardo Rodríguez invece soddisfa tutte le caratteristiche dell'indentikit con il Milan che potrebbe comunque aprire alla trattaiva dopo aver incassato il sì definitivo del Real Madrid per Theo Hernandez: la dirigenza rossonera valuta lo svizzero 15 milioni di euro. La prossima settimana sarà decisiva, il Barça ha già contattato il Milan per capire i margini di trattativa. Su Rodriguez c'è anche da registrare l'interesse dell'Arsenal.