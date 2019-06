CALCIOMERCATO HELLAS VERONA SORRENTINO / Una suggestione clamorosa che avrebbe dell'incredibile: dopo anni di militanza al Chievo Verona, Stefano Sorrentino potrebbe cambiare sponda e difendere la porta dell'Hellas.

Come riportato da 'Hellas News', il club neopromosso in Serie A starebbe pensando al portiere classe 1979, desideroso di rimanere in Serie A e vicino a Verona dove risiede. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Al momento in rosa ci sono Silvestri (portiere titolare nell'ultima annata in Serie B) e Borghetto, portiere classe 1999 rientrato in base dopo l'ottima stagione a Mantova. Il primo dovrebbe mantenere la titolarità per questo al momento la pista Sorrentina non è calda perché difficilmente l'ex Palermo e Torino accetterebbe un ruolo di secondo.