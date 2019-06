CALCIOMERCATO INTER LUKAKU SENSI LAZARO BARELLA / Il calciomercato Inter è pronto ad entrare nel vivo per quanto riguarda il discorso delle entrate: la dirigenza nerazzurra è riuscita ancora una volta a realizzare importanti plusvalenze e a sistemare il bilancio entro il 30 giugno e ora tutte le forze saranno concentrate principalmente per cercare di regalare alcuni colpi rinforzi importanti ad Antonio Conte. L'Inter è riuscita già a perfezionare gli arrivi in nerazzurro di Godin, Agoumé, Lazaro e Sensi: si continua a lavorare per cercare di portare a Milano Barella, Dzeko e Lukaku. Si preannunciano giorni di fuoco perché la volontà dell'Inter è quella di cercare di chiudere queste operazioni entro l'inizio del ritiro, fissato per l'8 luglio a Lugano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Godin a Sensi: i primi rinforzi per Conte

L'Inter ha già perfezionato quattro arrivi, anche se le ufficialità sono previste per la prima settimana di luglio. Il primo colpo addirittura risale a gennaio, quando Marotta si è assicurato a parametro zero Diego Godin: un'operazione importantissima che consentirà a Conte di poter contare su un elemento d'esperienza sia in campo ma soprattutto all'interno dello spogliatoio. Tutto fatto anche per Agoumé: ieri il centrocampista francese è sbarcato a Milano e ha sostenuto le visite mediche di rito prima di porre la propria firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2022.

Calciomercato Inter, Barella e due attaccanti: le prossime mosse

Tra martedì e mercoledì toccherà a: accordo trovato con ilper un prestito oneroso di 5 milioni di euro, riscatto fissato sui 30 con(prestito) e(definitivo) che giocheranno il prossimo anno con i neroverdi. Settimana importante anche per, atteso a Milano per le visite mediche: l'esterno austriaco dell'sarà l'arma a disposizione di Conte per la corsia esterna del 3-5-2 che l'ex tecnico del Chelsea ha in mente di riproporre anche a Milano.

In attesa di definire quello che sarà il futuro di Mauro Icardi, l'Inter è al lavoro per cercare di regalare a Conte sia Dzeko che Lukaku. Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra ha da tempo il sì dell'attaccante bosniaco e in questi giorni si sta cercando di definire l'operazione con la Roma: c'è da scegliere la contropartita tecnica in favore dei giallorossi. Passi in avanti e importanti anche per l'attaccante belga del Manchester United, che sui social veste i colori nerazzurri: prossima settimana l'Inter potrebbe presentare la prima offerta sulla scrivania della dirigenza dei 'Red Devils', forte anche in questo caso della volontà del giocatore di aggregarsi alla corte di Conte. Più complicata la trattativa con il Cagliari per Barella: come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, il centrocampista rossoblu aspetta solo l'Inter ma l'offerta nerazzurra al momento non soddisfa Giulini che in mano ha una proposta più interessante della Roma. Al momento Barella sembra voler ancora aspettare l'Inter, ma sarà necessario un rilancio per chiudere la trattativa.