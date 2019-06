JUVENTUS SASSUOLO DEMIRAL / Juventus attivissima in questa prima parte del calciomercato estivo. Fabio Paratici lavora alacremente per completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri, con il CFO bianconero che ieri ha vissuto una giornata intesa tra Milano e Parigi. Prima l'operazione con la Roma che porterà Luca Pellegrini a Torino e la conseguente cessione di Spinazzola ai giallorossi, poi il blitz a Parigi per blindare il passaggio di Rabiot alla corte della 'Vecchia Signora'.

E in attesa dell'assalto decisivo a de Ligt, Paratici si concentra anche su altri affari di mercato soprattutto sull'asse Juventus-Sassuolo. Sul tavolo ovviamente il futuro di Merih Demiral e Rogerio, sui cui presto arriverà la fumata bianca come ammesso da Giovanni Carnevali intercettato a Milano da Calciomercato.it: "Stiamo definendo tutto", le dichiarazioni telegrafiche rilasciate dall'Ad neroverde ai nostri microfoni. La prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti per concludere la trattativa e certificare lo sbarco di Demiral sotto la Mole per una cifra intorno ai 16 milioni di euro, con Rogerio che al contrario può restare in Emilia nonostante le sirene estere in particolare di Benfica e Newcastle. Nei discorsi tra Paratici e Carnevali potrebbero rientrare anche Traoré e Luca Pellegrini, che la Juve girerebbe alla squadra allenata da De Zerbi.