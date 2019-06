Juventus, è fatta per Pellegrini: domani le visite mediche

CALCIOMERCATO JUVENTUS PELLEGRINI /Luca Pellegrini è ormai a un passo dal vestire la maglia della Juventus.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

La trattativa con la Roma, che comprende anche il trasferimento in giallorosso di Leonardo Spinazzola (il quale ha svolto oggi le visite mediche) è praticamente in dirittura d'arrivo e gli agenti del calciatore sono in attesa dei contratti da visionare e firmare. Domani, quindi, secondo quanto descritto da 'Sky Sport', avranno luogo i test medici di rito che daranno il via all'avventura juventina del classe 1999.