CALCIOMERCATO INTER FLORENZI / Alessandro Florenzi può partire. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il ds giallorosso Petrachi ha detto all'agente del terzino, Alessandro Lucci, che per il club non è incedibile. Tradotto, che può partire in caso di una buona offerta.

Così dopoun altro 'simbolo' della romanità rischia seriamente di fare le valigie. Florenzi piace molto a, ma l'ha ormai preso l'austriacoper la corsia destra, per questo motivo ci sono possibilità anche di un suo trasferimento all'estero.