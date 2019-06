CALCIOMERCATO YOUSSEF SADEK / 'Occasione' Sadek per squadre di Lega Pro e Serie B. Il classe '99 è libero di accasarsi a costo zero dopo la più che positiva stagione in D, alla Sarnemese. Parliamo di un esterno basso di destra, adattabile anche a quinto di centrocampo, con una grande corsa e una buonissima tecnica.

Qualità abbinate a una personalità importante che certamente gli ha permesso di contraddistinguersi anche nella passata stagione, in cui ha collezionatoper un totale di circa 1.457 minuti. Nato a Bologna e in possesso pure di passaporto marocchino, Sadek è cresciuto nella Primavera dell'per poi trasferirsi a Sanremo, nella squadra allenata da mister Lupo - eliminata al primo turno dei playoff dopo il secondo posto in campionato - di cui è stato uno dei punti fermi.