Napoli, le parole di De Laurentiis su Manolas e James Rodriguez

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS MANOLAS JAMES / Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Radio Kiss Kiss Napoli' analizzando il momento del club e commentando gli ultimi rumors di mercato.

SAN PAOLO - "Dopo le universiadi interverremo nel ventre dello stadio, in zone non visibili in tv. Staremo molto attenti, ci lavoreremo".

ALBIOL - "Abbiamo accettato la sua richiesta, voleva andar via da due anni e non possiamo sempre dire di no.

Lo ringrazio e gli dico di salutarmi la famiglia, so che per lui sono stati anni importanti e sono felice del tuo ritorno a casa. Potevamo cederlo perchè sono creciuti Chiriches e Maksimovic, staremmo a posto ma stiamo provando a fare qualche passo in più".

MANOLAS E JAMES RODRIGUEZ - "Stiamo giocando su più tavoli per capire qual è l'acquisto giusto, dobbiamo approfondire con Ancelotti che tipo di gioco fare".