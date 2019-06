Milan, ESCLUSIVO: caso Ceballos, tra Europa e la rabbia di Florentino

CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS REAL MADRID / Non solo Theo Hernandez: il Milan sta tentando di mettere a segno un grandissimo doppio colpo dal Real Madrid. Oltre al terzino francese (per il quale si sta trattando in queste ore con l’entourage in cerca dell’ok definitivo), i rossoneri hanno in lista anche Dani Ceballos, tra i protagonisti dello straordinario Europeo Under-21 della Spagna.

Il classe 1996 lascerà probabilmente i blancos in questa sessione di calciomercato, ma lo farà contro la sua volontà: il suo sogno è trionfare con i Merengues e, per questo, ha già chiesto al club di essere ceduto esclusivamente in prestito.

Una soluzione che il Milan gradirebbe, ma che al momento non basta per collocarlo in cima alle sue preferenze.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, Ceballos ha ricevuto richieste per il trasferimento in prestito da mezza Europa e il suo obiettivo è giocare da protagonista ino, al massimo,

L’assenza dei rossoneri dalle competizioni continentali, ovviamente, rende più complessa la loro candidatura e il calciatore ha promesso di prendere una decisione definitiva entro i prossimi dieci giorni. Oltre alla possibilità di approdare in Premier o di restare nella Liga, va tenuta anche in considerazione la clamorosa ipotesi permanenza.

Florentino Perez, infatti, non comprende né gradisce la volontà di Zinedine Zidane di disfarsi dell’ex betico, considerando il suo enorme talento e le prestazioni mostrate durante l’Europeo Under 21 in Italia. Il presidente del Real Madrid (calcisticamente ‘innamorato’ anche di Fabian), preferirebbe tenersi stretto Ceballos e in caso di trionfo ad Udine, magari con un’altra grande gara, potrebbe anche convincere il francese a dargli una possibilità. Prospettiva in questo momento complessa, ma che accontenterebbe sia la società che il calciatore stesso. Il Milan, intanto, resta in attesa.