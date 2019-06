CALCIOMERCATO NAPOLI ATALANTA CASTAGNE / Il Napoli è uno dei club maggiormente al lavoro sul mercato per cercare di presentarsi al meglio in vista della prossima stagione. Oltre a James Rodriguez, sempre più vicino a sposare il progetto di Ancelotti, Aurelio De Laurentiis sarebbe tornato a pensare a un obiettivo già seguito per la difesa.

Secondo quanto riferito da 'Il Mattino' infatti, il presidente partenopeo avrebbe proposto un quadriennale da 2 milioni di euro annui a Timothy, terzino in forza all' La Dea però difficilmente lo lascerà partite , data la sua importanza in vista dell'inizio della Champions League.

