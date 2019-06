Genoa, ESCLUSIVO: tentativo per Schouten

CALCIOMERCATO GENOA SCHOUTEN / Jerdy Schouten viene dato per fatto al Bologna (con tanto di visite mediche già effettuate), ma non è così.

Il talento olandese dell'è sì un obiettivo molto concreto del club emiliano, ma l'accordo col giocatore ancora non c'è e così, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , altri club italiani stanno provando a inserirsi. Su tutti il, con il Dsche ha già fatto pervenire una proposta importante all'entourage del centrocampista aprendo al contempo il dialogo con l'Excelsior, che valuta il classe '97 - per il quale permane il forte interesse anche dioltre che di diverse società straniere, vedi il Crystal Palace - almeno 2-3 milioni di euro.