GENOA PINAMONTI INTER / È la giornata di Andrea Pinamonti in casa Genoa. Dopo aver sbloccato definitivamente l'affare, il club rossoblù si prepara ad accogliere l'attaccante proveniente dall'Inter.

L'ex Frosinone è infatti rientrato dalle vacanze e diretto a Genova per sostenere le visite mediche di rito prima di firme e ufficialità. Queste le prime parole del classe 1999 raccolte da 'Sky Sport' all'aeroporto di Malpensa: "Sono felice per questa nuova avventura, da Genova sono passati tanti attaccanti forti come: io sono pronto a raccogliere la sfida, Diego è il mio preferito. Se tornerò nerazzurro come lui? Adesso penso solo al Genoa".