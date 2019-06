CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO MANCHESTER UNITED / Il futuro di Isco sembrerebbe essere in via di definizione. Il centrocampista spagnolo, che non rientra nei progetti del Real Madrid, potrebbe proseguire la sua carriera in Premier League.

Secondo le informazioni raccolte dal portale 'Donbalon.com' il classe '92 potrebbe firmare con il Manchester. Nei prossimi giorni il 27enne potrebbe volare in Inghilterra con la compagna Sara Salamo per cercare una nuova abitazione. Isco, aggiunge il portale, potrebbe essere la chiave giusta per sbloccare la partenza diverso Madrid.

