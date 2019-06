JUVENTUS UNDER 23 UFFICIALE PECCHIA / Fabio Pecchia è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Il club bianconero ha annunciato l'arrivo dell'ex Verona sulla panchina della seconda squadra. Si tratta di fatto di un ritorno: Pecchia ha infatti militato nella Juventus nella stagione 1997/98.

Questo il comunicato ufficiale della società: "La Juventus Under 23 ha un nuovo allenatore, che si chiama Fabio Pecchia. Si tratta di un ritorno a Torino, per lui, che ha militato nella Juventus nella stagione 1997/98, segnando anche in quella stagione una importante rete contro l'Empoli".