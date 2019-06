CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO MARIO RUI LAXALT / Non solo attaccanti. Il Torino continua a monitorare fortemente il mercato dei terzini per completare il reparto a disposizione di Walter Mazzarri. Stando a quanto riportato da 'Tuttosport' i granata tengono ancora d'occhio da vicino Mario Rui, mancini portoghese del Napoli. Nell'attuale gioco delle coppie del Toro manca infatti un terzino di piede sinistro per completare il duello con Ansaldi, mentre a destra ci sono Ola Aina e De Silvestri.

La distanza tra il Napoli e il Torino però è piuttosto ampia:chiede 18 milioni potendo magari scendere a 14 o 13, ma sponda Toro la cifra fissata per l’acquisto del lusitano non supera i 10. La forbice è ampia ma l'assist potrebbe arrivare dal Milan in caso di approdo in rossonero di Theo Hernandez che eliminerebbe così una concorrente per Mario Rui. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Proprio dai rossoneri resta tiepida l'alternativa Laxalt, mentre è più vivo il blucerchiato Murru per il quale la Samp vorrebbe 15 milioni.