CALCIOMERCATO GENO ROLON MALAGA RISCATTO / Esteban Rolon tornerà al Malaga in questi giorni. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it infatti il centrocampista argentino non sarà riscattato dal Genoa, che non verserà dunque i tre milioni di euro necessari per trattenerlo in Liguria.

Per il 24enne, legato agli iberici fino al 2021, potrebbero aprirsi però nuove possibilità, anche in Serie A, nelle prossime settimane. Il club spagnolo infatti è disposto a lasciar partire il proprio tesserato, valutato attorno ai 2.5 milioni di euro, anche in prestito con diritto di riscatto.

