CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI SPAL MURGIA / Si continua a lavorare alacremente per chiudere la trattativa per il passaggio di Manuel Lazzari alla Lazio. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’accordo è sempre più vicino.

Rimane da colmare una piccola distanza tra la richiesta della SPAL per il cartellino del 25enne esterno destro e la valutazione che i biancocelesti danno al cartellino di Murgia, destinato a trasferirsi a Ferrara a titolo definitivo. Un affare da 15 milioni di euro totali, come già anticipato dalla nostra redazione. Previsti nuovi contatti nel corso di questo weekend per arrivare alla definitiva fumata bianca.