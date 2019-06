CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO MANCHESTER CITY BAYERN MONACO / Ore roventi per quanto riguarda il calciomercato in uscita della Juventus, impegnata a gestire il futuro di Cancelo. Il terzino portoghese infatti sembra essere l'indiziato numero uno a lasciare la Continassa durante l'estate. La valutazione della Vecchia Signora per il proprio tesserato si aggirerebbe attorno ai 55-60 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' sul difensore sarebbe piombato un nuovo pretendente: si tratterebbe del, pronto a dare battaglia alper assicurarsi il classe '94. La Juventus, dal canto suo, spererebbe di scatenare un'asta attorno al proprio tesserato per aumentare il ricavato dalla sua cessione.

