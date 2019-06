CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Non c'è ancora sicurezza sul futuro di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato da 'Il Mattino' il fantasista azzurro avrebbe l'ambizione di giocare in Liga, anche se le offerte dell'Atletico sono ancora troppo timide.

Ildal canto suo è stato chiarissimo conche ha già ricevuto un ultimatum legato al destino di Insigne. Il calciatore, reduce da una stagione poco brillante, non dovrebbe vedersi rinnovato il contratto, come sarebbe stato spiegato già dalla dirigenza azzurra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Stando a quanto riportato dal quotidiano campano Insigne sarebbe ad un bivio con un'offerta che se reale andrebbe concretizzata prossimamente e per tempo. Tutto ciò tiene inevitabilmente bloccata anche qualsiasi velleità di arrivare a Lozano. De Laurentiis per Insigne chiede inoltre ben 90 milioni di euro.