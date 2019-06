JUVENTUS LIPPI DE LIGT / Sono ore calde per la Juventus che intravede il rettilineo finale che porta al colpo Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera, andando a consolidare un reparto da... Champions League. Parola di Marcello Lippi, ex Ct campione del Mondo ed ex tecnico della Juventus, che in un'intervista a 'Tuttosport' racconta: "Io credo che il calciatore destinato a spostare davvero tutto sia de Ligt.

Lo trovo veramente forte, è un armadio con una grande saggezza, è uno che ti regala equilibrio, fortissimo tecnicamente e capace anche di far gol. Guarda, non è il caso di fare paragoni. È vero, di difensori eccezionali ne ho visti tanti. Ma mai uno così in rapporto all’età. La Juve con de Ligt farebbe un ulteriore, importantissimo salto di qualità. […] de Ligt, con Bonucci e Chiellini, può essere davvero la chiave per fare di una Juve fortissima una Juve ancora più forte. Capace di raggiungere qualsiasi traguardo".