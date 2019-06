CALCIOMERCATO MILAN PRAET VERETOUT KESSIE / Milan ancora forte su Dennis Praet. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto della situazione a centrocampo sottolineando come il centrocampista belga sia balzato in pole nelle preferenze dei rossoneri. L'ex Anderlecht è stato un 'fedelissimo' di Giampaolo alla Sampdoria, un elemento chiave per il suo gioco. Una soluzione che potrebbe essere riproposta al Milan, con Praet perfetto per agire da regista nel sistema dell'ex allenatore doriano.

Il Milan inoltre martedì incontrerà la Fiorentina per Veretout: i rossoneri sembrano davanti alla Roma ma il Napoli è sempre lì. Il club miilanese potrà infatti mettere sul piatto Biglia che piace alla 'viola', esattamente come Rog e Ounas in uscita dagli azzurri. Le contropartite in questo senso potrebbero fare la differenza. Per quanto le uscite Kessie andrà via solamente con un'offerta particolarmente convincente.